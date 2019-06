Leben auf Abstand : Dramatische Liebesgeschichte: «Drei Schritte zu dir»

Ihre Liebe kann tödlich sein: Eine Krankheit zwingt zwei Teenager dazu, immer Abstand halten zu müssen. Welch eine Qual.

von dpa

17. Juni 2019, 09:54 Uhr

Der vor allem durch seinen Auftritt in der Fernsehserie «Jane the Virgin» bekannt gewordene US-Darsteller Justin Baldoni erzählt in seinem Debüt als Spielfilm-Regisseur von zwei Jugendlichen, die sich ineinander verlieben.

So weit, so ungewöhnlich. Bei Stella und Will indes handelt es sich um zwei an der Erbkrankheit Mukoviszidose erkrankte Teenager. Was bedeutet, dass die beiden wegen stark erhöhter Infektionsgefahr immer einen Sicherheitsabstand von einigen Schritten zueinander einhalten müssen. Eine kleine Berührung bereits könnte schlimme Folgen haben.

In den Hauptrollen zu sehen sind die jungen US-Darsteller Cole Sprouse (Serie «Riverdale») und Haley Lu Richardson («Split»).

Drei Schritte zu dir, USA 2019, 116 Min., FSK ab 6, von Justin Baldoni, mit Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias