TV-Tipp : Doku über Siegfried und Roy auf Arte

Vor einem Jahr starb Roy Horn, der berühmte Magier und Tigerdompteur. Bühnenpartner Siegfried Fischbacher erlag in diesem Januar einem Krebsleiden. Für beider Karriere findet die Arte-Doku „Siegfried und Roy – Der amerikanische Traum“ eine psychologische Erklärung.

Strasbourg | Ihr Zauberwort lautete „SARMOTI“ - „Siegfried And Roy – Masters Of The Impossible“. Mit 27 weißen Tigern, Broadway-Glanz und atemberaubenden Illusionen vollführten sie im US-Glücksspielort Las Vegas ab 1990 ihre legendäre Show „Siegfried and Roy at The Mirage“. Millionen Zuschauer ließen sich im Laufe der Jahre davon faszinieren. Die Magier und Dom...

