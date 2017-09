Promi-Freundschaft : Dieter Bohlen schwärmt von Bruce Darnell

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

von Andreas Heimann

erstellt am 20.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Dieter Bohlen (63) ist völlig begeistert von seinem „Supertalent“-Partner Bruce Darnell (60). „Ich hatte noch nie zu wem ein so tolles Verhältnis. Das ist nicht gespielt, wir sind ,Blutsbrüdaz‘“, sagte Bohlen dem Magazin „Closer“ über den schwarzen, in den USA geborenen Darnell, mit dem er seit vielen Jahren in der Jury der RTL-Castingshow sitzt. „Sieht man nicht so auf den ersten Blick, aber wir sind Zwillinge“, so der sogenannte Pop-Titan. „Er ist loyal – wo gibt es das noch in der Branche? Ich vertraue ihm blind, und er kann von mir alles haben“, sagte Bohlen. „Wir wachsen immer mehr zusammen, würden gerne viel mehr zusammen machen.“ Darnell, der am Anfang seiner Karriere selbst als Model gearbeitet hat, war auch schon Jurymitglied bei „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum und gehört nach wie vor zur Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.