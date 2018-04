Neues aus Hollywood : Diego Boneta mischt bei «Terminator»-Fortsetzung mit

Mit der Zukunft kennt sich Diego Boneta aus. Gerade hat er den Sci-Fi-Thriller «The Titan» gedreht. Jetzt darf er sich auf Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger freuen.

von dpa

11. April 2018, 11:40 Uhr

Mexikos Nachwuchs-Star Diego Boneta (27, «Rock of Ages», «Pretty Little Liars») arbeitet weiter an seiner Hollywood-Karriere. Sprecher des Schauspielers und Sängers haben dem Kinoportal «TheWrap» bestätigt, dass Boneta im sechsten «Terminator»-Film mitspielen wird.

Über seine Rolle an der Seite der Alt-Stars Linda Hamilton (61) und Arnold Schwarzenegger (70) wurde zunächst nichts bekannt. Bei dem noch titellosen «Terminator»-Film, der im November 2019 in die Kinos kommen soll, führt Tim Miller («Deadpool») Regie. James Cameron ist als Produzent an Bord.

Zuletzt brachte Alan Taylor mit «Terminator: Genisys» (2015) den fünften Teil ins Kino. Boneta drehte kürzlich den Sci-Fi-Thriller «The Titan» an der Seite von Sam Worthington und Taylor Schilling.