Film und Fernsehen : Die Lokalitäten der Anderen - Deutsche Drehorte

In Beverly Hills profitiert das Hotel aus dem Film „Pretty Woman“ bis heute von dem Klassiker mit Julia Roberts. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche berühmte Film-Orte. Eine Pilgerreise.

Schulzendorf | Vor 15 Jahren - am 23. März 2006 - kam das später mit einem Oscar ausgezeichnete Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ ins Kino. Wer in Berlin in der Nähe des berühmten Clubs „Berghain“ unterwegs ist, kann hier am Wohnhaus der Filmfiguren Georg Dreyman und Christa-Maria Sieland (gespielt von Sebastian Koch und Martina Gedeck) vorbeispazieren - in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.