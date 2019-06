Tokio Hotel : Die Kaulitz-Brüder finden Merkel super

Sie würden gern einmal mit Angela Merkel Kartoffelsuppe essen. Bill und Tom Kaulitz leben in den USA, finden die deustche Kanzlerin aber schwer okay.

von dpa

18. Juni 2019, 12:48 Uhr

Die deutschen Pop-Musiker Bill und Tom Kaulitz (29), die seit Jahren in den USA leben, outen sich als Fans von Angela Merkel. «Sie ist in den USA ein Gegengewicht zu Trump, dafür fand ich sie immer super», sagte Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz der «Zeit».

«Ich kann es nicht anders sagen, auf sie und die Werte, die sie verkörpert hat, war ich die letzten Jahre in Amerika einfach stolz.» Gerade in der Weltpolitik sei sie besonders wichtig, so Kaulitz, der auch sagte: «Wir würden auch gern mal mit ihr Kartoffelsuppe essen.»

Gitarrist Tom Kaulitz, der mit Heidi Klum (46) verlobt ist, räumt im Interview ein, dass der Name Tokio Hotel es ihnen manchmal schwer mache, weil viele automatisch an ihre Wurzeln als Teenieband dächten. Auf die Idee, den Namen abzulegen, seien sie aber noch nie gekommen: «Namen wechseln, das hätte sich immer angefühlt wie Schwanz einziehen. Wenn wir zusammen Musik machen, dann wird das immer Tokio Hotel sein.»