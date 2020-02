Kult-Serie : Die «Friends» kommen wieder zusammen

Für ein«Special» zur vielgeliebten 80er Jahre-Serie «Friends» treffen sich die Stars von damals - ohne festes Drehbuch.

von dpa

23. Februar 2020, 14:09 Uhr

New York (dpa) – Zur amerikanischen Kult-Serie «Friends» mit Hollywoodstar Jennifer Aniston wird es eine Fortsetzung geben. «Die Schauspieler werden wieder zusammenfinden», kündigte die Produktionsfirma WarnerMedia am Freitag an, «nach 15 Jahren, neun Monaten und unzähligen Anfragen von Fans aus aller Welt.»

Es handele sich nicht um eine neue Serie, sondern um ein «Special», bei dem Aniston und ihre Kollegen Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer ohne festes Drehbuch spielten.

Die Neuauflage soll demnach ab Mai beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. Zudem will der Netflix-Konkurrent alle 236 alten Folgen zeigen. «Friends» stamme aus einer Zeit, in der sich Freunde noch vor allem persönlich getroffen hätten, sagte HBO-Manager Kevin Reilly laut einer Mitteilung. «Wir denken, dass die Fortsetzung diesen Geist einfangen wird.»

«Friends» folgt dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA. Zwei Jahre später kam sie nach Deutschland. Die Schauspieler wurden später zu hochbezahlten Stars, allen voran Aniston. «Friends» lief bis 2004, zum Schluss sollen die Hauptdarsteller eine Million US-Dollar pro Folge bekommen haben. Die Fortsetzung soll nun in demselben Studio wie das Original gedreht werden, auf der in Amerika berühmten Stage 24 in der kalifornischen Stadt Burbank.