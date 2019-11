Animationsfilm : «Die Eiskönigin 2» bricht Kassenrekorde

Erfolgreichstes Debüt eines Animationsfilms: «Die Eiskönigin 2» hat weltweit einen triumphalen Start hingelegt.

von dpa

26. November 2019, 08:58 Uhr

Sechs Jahre nach Disneys Kinokassen-Triumph mit «Die Eiskönigin - Völlig unverfroren» stellt die Fortsetzung des Animations-Hits neue Rekorde auf.

«Die Eiskönigin 2» spielte am Wochenende weltweit rund 358 Millionen Dollar ein, das beste Debüt für einen animierten Film aller Zeiten. «Frozen II», so der Originaltitel, übertrumpfte damit das Debüt von «Der König der Löwen» und von «Toy Story 4» in diesem Jahr. «Das weltweite Phänomen ist nun der #1-Film in der Welt», hieß es auf Disneys Twitter-Seite.

In den USA und Kanada übertrumpfte Teil 2 mit Einnahmen in Höhe von 130 Millionen Dollar binnen drei Tagen seinen Vorgänger aus dem Jahr 2013 fast ums Doppelte. «Die Eiskönigin - Völlig unverfroren» hatte damals nach und nach weltweit rund 1,29 Milliarden Dollar eingespielt und damit lange Zeit auf dem Spitzenplatz der Animations-Charts gethront. Erst in diesem Jahr kletterte die Disney-Neuverfilmung «Der König der Löwen» mit 1,6 Milliarden Dollar auf den ersten Rang.

Neben der Eiskönigin Elsa mit den magischen Kräften und ihrer Schwester Anna sind auch wieder Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf bei der Fortsetzung dabei. Die Regisseure des ersten Teils, Chris Buck und Jennifer Lee, sind ebenfalls an Bord.