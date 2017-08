Deutsche Kinocharts : Die «Bullyparade» erobert die Kinocharts

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Lange haben die Fans auf Michael Bully Herbig und Co. gewartet. Gut 15 Jahre lang mussten sie auf die erfolgreiche ProSieben-Show verzichten. Nun läuft «Bullyparade - Der Film» im Kino.

Mit gut 483 000 Zuschauern sei es für die Komödie ein grandioser Start und unangefochten Platz eins in den offiziellen Deutschen Kinocharts, teilte Media Control am Montag mit. Außerdem sei es der beste Kinostart eines deutschen Films in diesem Jahr an einem ersten Wochenende.

Die Minions mit «Ich - Einfach unverbesserlich 3» mussten sich geschlagen geben und nun mit Platz zwei begnügen. Mit über 107 000 Wochenendbesuchern in seiner siebten Einspielwoche habe der Animationsfilm die Vier-Millionen-Marke bereits überschritten.

«Planet der Affen: Survival» rutscht nach vorläufigen Trendzahlen mit knapp 87 000 Zuschauern auf Platz drei. Von Drei auf Vier sinkt die Krimikomödie «Grießnockerlaffäre» um Kommissar Franz Eberhofer mit knapp 77 000 Besuchern. «Ostwind - Aufbruch nach Ora», der dritte Teil des Pferdeabenteuers, fällt mit gut 73 000 Besuchern auf den fünften Platz zurück.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 13:01 Uhr