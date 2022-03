„Unverhofftes Geschenk“ : Die bewegende Kino-Doku „Der Schneeleopard”

Rund 90 Minuten kann man jetzt an der geduldigen Suche nach einer seltenen Raubkatze in Tibet teilnehmen. Langweilig? Überhaupt nicht. Die preisgekrönte Doku „Der Schneeleopard“ wirkt in Krisenzeiten zudem sehr beruhigend.

Selten lässt sich ein Hauptdarsteller so viel Zeit für seinen ersten Auftritt wie in diesem Film. Bis zur Minute 65 dauert es, ehe der französische Naturfotograf Vincent Munier und sein Begleiter, der Schriftsteller Sylvain Tesson, den Schneeleoparden endlich zu sehen bekommen - und auch da nur auf den eher zufälligen Bildern einer „Kamerafalle”. Bein...

