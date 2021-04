Open Air : Die Ärzte kündigen weitere Tour für 2022 an

Die Ärzte zieht es mit aller Macht auf die Bühne zurück - wenn Corona es erlaubt. Der Kalender für 2022 wird jedenfalls immer voller.

Berlin | Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte („Hell“) hat eine weitere Tour für das kommende Jahr angekündigt. Dabei sind 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen, wie die Band in Berlin mitteilte. Auftakt der „Buffalo Bill in Rom Tour 2022“ ist am 3. Juni in Hannover. Der Vorverkauf ist für Donnerstag (29. April) ab 17.00...

