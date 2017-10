Ausgezeichnet : Deutscher Comedypreis: Ottfried Fischer bekommt Ehrenpreis

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 09:58 Uhr

Der Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises geht in diesem Jahr an den Kabarettisten und Schauspieler Ottfried Fischer (63, «Der Bulle von Tölz»). Das gab der Sender RTL am Dienstag bekannt.

«Ottfried Fischer ist nicht nur einer der scharfzüngigsten, geistreichsten, lustigsten, kurzum: besten Kabarettisten Deutschlands, sondern auch ein herausragender Förderer des Humornachwuchses», erklärte Ralf Günther, Geschäftsführer Köln Comedy. Er verwies dazu auf Fischers langjährige Kabarettsendung «Ottis Schlachthof», in der immer wieder Talente aufgetreten seien.

Die Verleihung des Comedypreises findet an diesem Dienstag in Köln statt und wird am Freitag (27. Oktober) ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Moderiert wird die Gala von Nachwuchs-Comedian Chris Tall (26).