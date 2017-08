TV-Preis : Deutsche Produktionen für Goldene Rose nominiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Julia Terjung 1 von 1

Vier deutsche Fernsehproduktionen dürfen in diesem Jahr auf die Auszeichnung mit der renommierten Goldenen Rose hoffen - zwei der ARD und zwei von Vox.

Der ARD-Film «Terror - Ihr Urteil» nach einem Justizdrama von Ferdinand von Schirach kämpft mit zwei englischen und einem niederländischen Film in der Kategorie TV Movie, wie die Europäische Rundfunkunion, Veranstalter des Preises, am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte.

Nominiert ist außerdem in der Kategorie Comedy das Format «Kroymann» mit der Schauspielerin und Entertainerin Maren Kroymann, das ebenfalls im Ersten gesendet wurde. In der Kategorie Entertainment ist die Vox-Reihe «Kitchen Impossible» dabei und in der Kategorie Children and Youth die Vox-Serie «Club der roten Bänder», die sich um mehrere Jugendliche und ihre Erlebnisse in einer Klinik dreht.

Insgesamt wurden in zehn Kategorien 40 Produktionen nominiert. Beworben hatten sich 430 Programme von 160 Programmveranstaltern weltweit.

EBU Seite

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:59 Uhr