Top 5 : Deutsche Kinocharts: «Chaos im Netz» weiter vorn

Wenig Bewegung in den deutschen Kinocharts. Lediglich ein Neueinsteiger schaffte es unter die fünf erfolgreichsten Filme.

von dpa

04. Februar 2019, 13:03 Uhr

Wenig Bewegung gab es am Wochenende in den offiziellen deutschen Kino-Charts. An der Spitze bleibt das Disney-Abenteuer «Chaos im Netz», wie Media Control mitteilte. 278.059 Besucher sahen den Familienfilm zwischen Donnerstag und Sonntag.

Die Kerkeling-Verfilmung «Der Junge muss an die frische Luft» ist mit 179.521 Besuchern weiterhin Zweiter. Der Film von Caroline Link über die Kindheit von Entertainer Hape Kerkeling steuert damit bereits auf die Gesamt-Besucherzahl von 2,8 Millionen zu.

Auch auf den nächsten Plätzen gab es keine Veränderung. Dritter ist der Boxerfilm «Creed II - Rocky's Legacy» (144.977 Besucher) und Vierter der Psychothriller «Glass» (122.172). Der einzige Neuzugang des Wochenendes findet sich auf Platz fünf: 120.956 Zuschauer sahen in «Mia und der weiße Löwe» die Abenteuer einer Zehnjährigen, die mit ihrer Familie von London nach Südafrika zieht.