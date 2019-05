Dare to Dream : Deutsche Fans zufrieden nach S!sters-Auftritt beim ESC

Deutsche Fans haben sich zufrieden nach dem Auftritt des deutschen Beitrags S!sters («Sister») beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv gezeigt.

von dpa

18. Mai 2019, 22:58 Uhr

«Ich hatte den Eindruck, das war ein ganz toller Auftritt», sagte Michael Sonneck, Präsident des Eurovision Club Germany, am Samstag in Tel Aviv. Auch Wolfgang Grube, Sprecher des deutschen OGAE-Fanclubs, lobte: «Die Mädels waren heute ganz prima, die haben ihre Sache gut gemacht.»

Grube schätzte allerdings, dass Deutschland nur zwischen dem 20. und dem letzten Platz landen werde. Problematisch sei einfach gewesen, dass das Lied an sich nicht so authentisch rüberkomme - als «wenn echte Schwestern den Song geschrieben hätten». Stattdessen waren Laurita Spinelli (26) aus Wiesbaden und Carlotta Truman (19) aus Hannover für die ESC-Teilnahme gecastet worden. In dem Lied geht es um den Zusammenhalt zwischen Frauen und welche Kraft daraus erwachsen kann.

Deutschland hat den Eurovision Song Contest bisher zwei Mal gewonnen: 1982 mit Nicole («Ein bisschen Frieden») und 2010 mit Lena Meyer-Landrut («Satellite»). Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte («You let me walk alone») den vierten Platz erobert.