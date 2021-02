Lachen, Gruseln, Rappen : „Der Greif“ und Bushido: Welche Serien Amazon plant

Amazon hat wie andere Streaminganbieter den Wert von Produktionen erkannt, die auf den deutschen Markt zugeschnitten sind. Helden gibt es nicht nur in der Märchenwelt, sondern auch auf dem Drogenstrich.

Berlin | Der Streamingriese Amazon Prime Video plant eine Reihe von deutschen Eigenproduktionen. So startet am 19. Februar eine Neuverfilmung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Serie in acht Teilen. Das aufwendige Projekt - es gibt fast 300 Sprechrollen - s...

