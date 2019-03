TV-Tipp : Dein Leben gehört mir

Hannes scheint ein richtiger Sympath zu sein: höflich, charmant, zuvorkommend. Malu ist schwer beeindruckt. Aber dann würde er sie am liebsten gleich heiraten. Und als sie sich nicht darauf einlässt, reagiert er eiskalt und wird zum skrupellosen Stalker.

von dpa

01. April 2019, 00:01 Uhr

Alles scheint normal, das Leben geht seinen Gang - bis ein scheinbar netter Mensch alles durcheinander bringt.

Ob und wie eine junge Frau wieder in ihren gewohnten Alltag zurückfinden kann, nachdem sie von einem Mann, dem sie vertraut hatte, gestalkt wurde, zeigt der Thriller «Dein Leben gehört mir» am Montag (1. April, 20.15 Uhr) auf Sat.1. Direkt im Anschluss (22.20 Uhr) folgt zum Thema die Reportage «Verfolgt und bedroht - Wie Gestalkte leiden».

Plötzlich ist der Schal weg, vom Winde verweht - als ein Unbekannter mal eben, hoch über Berlin, ein Geländer erklimmt, um ihn zurückzuholen. Diese nette Geste beeindruckt Marie Luise «Malu» Barstedt (Josefine Preuß) schon ziemlich, und sie guckt auch nicht schlecht, als er beim ersten Date mit einem Hausboot vorfährt.

Hannes (Vladimir Burlakov) arbeitet angeblich als Ingenieur in Namibia, hat seine Familie verloren und gerade zehn Wochen lang frei. Die Ärztin verliebt sich schnell in ihn, obwohl ihr bald Zweifel kommen, ob alles stimmt, was er ihr erzählt. Als er sie überraschend an ihrem Arbeitsplatz besucht und wenig später schon heiraten will, wird ihr das doch etwas unheimlich. Dann findet sie heraus, dass nicht nur seine Adresse nicht stimmt - und schmeißt ihn raus. Dummerweise hat er die Schlüssel zu ihrer Wohnung im Erdgeschoss noch.

Vladimir Burlakov (32, «Verliebt in Amsterdam») wird demnächst neuer «Tatort»-Kommissar in Saarbrücken. Bevor er dort Verbrecher jagt, zieht er aber erst einmal in diesem Thriller alle Register. Erst lässt er seine Figur durch Attraktivität, Charme und Höflichkeit überzeugen, dann wird sie immer unheimlicher und rastete langsam aus. Schließlich will Hannes Malu komplett überwachen und macht sie überall schlecht, so dass sie sogar ihren Job verliert. Er scheint sich zu dem Zeitpunkt nur noch mit dem Greifvogel zu verstehen, den er auf seinem Balkon hält.

Josefine Preuß (33, in «Lotta», am 18. und 25. April im ZDF zu sehen) spielt ihre Rolle sehr überzeugend - von sehr selbstbewußt bis zu fast völlig gebrochen. Stalking-Opfer sollten sich Verbündete suchen, sich nicht schämen und sofort zur Polizei gehen, sagte sie der dpa. Keinesfalls dürften sie auf die Wünsche des Stalkers, etwa nach einem klärenden Gespräch, eingehen. «Wir Frauen neigen dazu, viel zu kommunizieren, Konflikte im Gespräch klären zu wollen. In solch einem Fall wäre das aber genau das falsche Signal, der größte Fehler. Das einzige was hilft, ist der totale Kontaktabbruch.»

Der Regisseur Alexander Freydank (51, «Und weg bist Du», «Das Joshua-Profil») hat einen ganz passablen Film gedreht, der zum Ende hin leider sehr in ein mörderisches Psychodrama abgleitet. Aber insgesamt behandelt «Dein Leben gehört mir» ein wichtiges Thema, das viele Menschen betrifft, nicht nur Frauen. Zu sehen ist, wie raffiniert ein Starker vorgehen kann, wie sehr das Opfer leidet und wie machtlos die Polizei ist, die erst bei einer Straftat einschreiten kann.