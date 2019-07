Umarmen : David Hasselhoff ist ein glücklicher Ehemann

Er sei menschlicher geworden - so lautet das Resümee von US-Schauspieler David Hasselhoff nach einem Jahr Ehe. Er genieße es, sich gegenseitig zu umarmen statt zu kämpfen.

von dpa

10. Juli 2019, 09:14 Uhr

US-Sänger und Schauspieler David Hasselhoff («Looking For Freedom», «Knight Rider») ist durch seine dritte Ehefrau, Model Hayley Roberts, «menschlicher geworden». Der 66-Jährige sagte in einem Interview des Magazins «Bunte», von Hayley habe er gelernt, «jeden Morgen beim Aufstehen mit dem glücklich zu sein, was ich habe».

Er liebe seine Frau aufrichtig, auch wenn er einräumte: «Sie spinnt manchmal ein bisschen herum, egal. Ich liebe sie einfach. Das ist es, was die Welt braucht. Sich gegenseitig umarmen, anstatt zu kämpfen, das genieße ich.» Seit fast einem Jahr ist Hasselhoff, der am 17. Juli 67 Jahre alt wird, mit Hayley (39) verheiratet. Für ihn ist es die dritte Ehe.