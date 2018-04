Horror-Regisseur : David Cronenberg: Goldener Löwe für Lebenswerk

Seine Filme sind zumeist nichts für schwache Nerven: Jetzt wird David Cronenberg in Venedig geehrt

von dpa

19. April 2018, 14:59 Uhr

Der kanadische Kultregisseur David Cronenberg (75) wird dieses Jahr auf der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

In einer Mitteilung würdigte Festival-Direktor Alberto Barbera Cronenberg als «einen der wagemutigsten und anregendsten Filmemacher aller Zeiten». Seine Filme erkundeten «Gewalt, sexuelle Grenzüberschreitungen, Verwirrung zwischen dem, was real und was virtuell ist», hieß es weiter.

Immer wieder gab es Kontroversen über Cronenbergs Filme, so bereits über sein Spielfilmdebüt «Shivers» («Parasiten-Mörder», 1975) oder «Crash» (1996), der sich um eine Gruppe Auto-Erotiker dreht, die aus Verkehrsunfällen und entstellenden Verletzungen ihren sexuellen Kick beziehen. Zuletzt führte er 2014 bei dem Satire-Drama «Maps to the Stars» mit Julianne Moore Regie.