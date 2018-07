Zentren zurückerobern : Daniel Libeskind: Autos zerstören die Innenstädte

Der US-Star-Architekt ist ein Gegner von privatem Autoverkehr in Städten. Er sagt: «Wenn wir uns vom Auto befreien, gewinnen wir insgesamt mehr Freiheit.»

von dpa

13. Juli 2018, 10:48 Uhr

Der amerikanische Star-Architekt Daniel Libeskind möchte am liebsten sämtliche Autos aus den Innenstädten verbannen. «Wir müssen erkennen, dass Autos die Städte zerstören», sagte der 72-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag).

Libeskind geht davon aus, dass «die Menschen sich die Stadtzentren für Fußgänger» zurückerobern würden. Es sei ohnehin «sinnvoller, ins öffentliche Verkehrssystem zu investieren und aufs Privatauto zu verzichten», sagte er. «Wenn wir uns vom Auto befreien, gewinnen wir insgesamt mehr Freiheit.»

Zudem treiben Libeskind die schnell gestiegenen Mieten und Immobilienpreise vor allem in Großstädten um. «Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum, wie sorgen wir dafür, dass jeder Mensch in der Stadt seine Würde behält, wie kreieren wir eine Stadt, die für alle Bürger attraktiv ist?», fragte er. Das sei eine echte Herausforderung, vor allem in den richtig großen Städten.