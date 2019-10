Streaming : Daniel Kehlmanns «Tyll» wird als Netflix-Serie verfilmt

Tendenz steigend: Nach «Dark» oder «Skylines» setzt der Streamingdienst Netflix weiter verstärkt auf deutsche Serien. Jetzt steht das nächste große Projekt an.

von dpa

16. Oktober 2019, 16:41 Uhr

Der Bestsellerroman «Tyll» von Daniel Kehlmann wird als Serie vom Streamingportal Netflix verfilmt. Produziert wird sie von Baran Bo Odar und Jantje Friese (Dark Ways), die schon die Netflix-Serie «Dark» entwickelt haben. Dies teilte der Streamingdienst auf der Frankfurter Buchmesse mit.

Außerdem habe sich Netflix die Rechte an zwei weiteren populären Romanen gesichert: «Folk med ångest» (etwa: Menschen mit Angst) des schwedischen Autors Fredrik Backman sowie «Die vierzig Geheimnisse der Liebe» der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak. Die Produktionen sollten in Kürze starten.

In «Tyll» (2017) versetzte Kehlmann die Figur des Till Eulenspiegel in den Dreißigjährigen Krieg. «Mit 600.000 verkauften Exemplaren allein in Deutschland ist die fesselnde Erzählung Tyll ein großer Erfolg und wird bereits in 22 Ländern verkauft», hieß es in der Netflix-Mitteilung.