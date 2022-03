Medien : Daniel Donskoy präsentiert „Freitagnacht Jews - Der Podcast“

Neben seiner preisgekrönten WDR-Talkshow „Freitagnacht Jews“ präsentiert Schauspieler Daniel Donskoy nun auch einen thematisch anknüpfenden Podcast zu dem Format. „Es wird explosiv - vom Sound ähnlich wie bei „Freitagnacht Jews“, abwechslungsreich“, sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln über das Projekt. „Es war für mich das erste Mal, dass ich über Monate in dieser Form journalistisch recherchiert habe, das war eine Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe.“

Die vier 45-minütigen Folgen von „Freitagnacht Jews - Der Podcast“, an dem erneut der WDR beteiligt ist, sollen vom 1. April an wöchentlich veröffentlicht werden. Zusätzlich läuft der Podcast vom 10. Mai an wöchentlich im Radio bei WDR Cosmo. Die gleichnamige Fernsehshow „Freitagnacht Jews“ wurde 2021 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Donsk...

