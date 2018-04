Familie : Daniel Brühl ist Windelwechsel-Profi

Windeln wechseln? Kein Problem für den Schauspieler Daniel Brühl. Im Nullkommanichts ist das erledigt.

von dpa

15. April 2018, 09:18 Uhr

Schauspieler Daniel Brühl («Good bye, Lenin!») ist mittlerweile top beim Windelwechseln. «Der Boxenstopp läuft inzwischen sehr schnell», antwortete der 39-Jährige der «Bild am Sonntag» auf eine entsprechende Frage. «Mittlerweile bin ich da ziemlicher Profi.»

Sein anderthalbjähriger Sohn sei «das Beste, was mir im Leben passiert ist». Natürlich sei die Vaterschaft auch anstrengend. Seine Frau und er schliefen weniger und sie gingen «auf dem Zahnfleisch». Brühl räumte ein: «Es ist nicht immer alles nur eitel Sonnenschein.»

Bereits jetzt erkenne er sich manchmal in seinem im Oktober 2016 geborenen Sohn wieder. Manchmal entdecke er «schon ein kleines Entertainment-Talent». «Ich glaub’ schon, dass er ganz gut schauspielern kann.» Zudem sei jetzt schon ein starker Wille zu erkennen.

Brühl ist ab Donnerstag in der Krimiserie «The Alienist» (Netflix) zu sehen. In ihr spielt er einen Psychologen, der in New York 1896 eine Mordserie aufklären soll.