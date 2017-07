Ab Herbst : «Dance Dance Dance» - Neuauflage mit Christine Neubauer

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

RTL geht mit der Tanzshow «Dance Dance Dance» in die zweite Runde. Sieben prominente Duos stellen sich dem Wettbewerb, in dem sie Szenen aus Musikvideos nachstellen müssen.

An diesem Mittwoch beginnen die Aufzeichnungen der Show, die im Herbst im TV zu sehen ist, teilte der Kölner Privatsender am Dienstag mit. Moderiert wird die Reihe wieder von Nazan Eckes und Jan Köppen. Neu in der Jury ist Ruth Moschner, die Sophia Thomalla ersetzt. An ihrer Seite sitzen Sänger DJ BoBo und Tänzer Cale Kalay.

Und das sind die Zweier-Kombinationen: Die beiden Schauspieler Christine Neubauer und Gedeon Burkhard, die Sängerinnen Sandy Mölling und Bahar Kizil, Model Mirja du Mont und Schauspieler Jo Weil, Model Marc Eggers und Model Aminata Sanogo.

Die beiden «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger Luca Hänni und Prince Damien, die Kunstturner Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider sowie der Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor und seine Ehefrau Suzan sind ebenso dabei.

