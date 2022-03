Fernseh-Serie : „Cum-Ex“-Skandal kommt als Achtteiler ins TV

Es geht um viele Milliarden Euro Steuergeld. Über Jahre hat ein Netzwerk aus Banken, Anwälten und Superreichen mit sogenannten „Cum-Ex“-Geschäften die Staatskassen geschröpft. Nun wird der Skandal Stoff für einen TV-Achtteiler.

Der milliardenschwere „Cum-Ex“-Skandal gilt als größter Steuerraub der Geschichte - als Eventserie kommt er ins Fernsehen. In deutsch-dänischer Koproduktion soll der Achtteiler im ZDF zeigen, wie Finanzakteure jahrelang große Aktienpakete rund um den Dividenden-Stichtag in einem schwer durchschaubaren System hin und her verschoben haben und sich dann S...

