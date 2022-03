Sänger : Corona-Infektion: Florian Silbereisen sitzt in Lappland fest

Schlager-Star Florian Silbereisen dreht derzeit in Nordeuropa für das „Traumschiff“. Nun mussten die die Dreharbeiten unterbochen werden.

Wegen einer Corona-Infektion hat sich Schlager-Star Florian Silbereisen in Lappland in Isolation begeben. Der 40-Jährige war zu Dreharbeiten für das „Traumschiff“ nach Nordeuropa gereist, wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtete. Dort sei er positiv auf das Virus getestet worden. Silbereisens Management bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Pr...

