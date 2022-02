Berlinale 2022 : Corona, Gender, Stars: Fünf Dinge, die Sie zur Berlinale wissen müssen

Die Omikronwelle nähert sich dem Höhepunkt - und die Berlinale 2022 lockt Stars und Gäste nach Berlin. Fünf Dinge, die Sie über das Festival wissen müssen.

Am Donnerstag, dem 10. Februar 2022, startet die Berlinale in ihre 72. Ausgabe. Trotz steigender Inzidenzzahlen wird das Festival in Präsenz abgehalten. Welche Stars kommen? Wie divers ist die Filmauswahl und wie verändert Corona die Abläufe? Ein Überblick: Warum eine Präsenz-Berlinale – trotz Omikron? Ausgerechnet jetzt. Während die Omikronwelle auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.