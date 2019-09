Neu bei ZDFneo : Collien Ulmen-Fernandes dreht Sendung über Helikoptereltern

Wieviel Schutz brauchen Kinder heute und von welchem Punkt an hemmt er ihre Entwicklung in die Selbständigkeit? Das fragt sich Collien Ulmen-Fernandes.

von dpa

10. September 2019, 17:14 Uhr

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes beschäftigt sich für ZDFneo mit dem Thema Helikoptereltern.

Dabei geht es darum, wie sich der Blick auf Kinder und der Umgang mit ihnen in den vergangenen Jahren verändert hat, wie der Sender am Dienstag in Mainz mitteilte. Die 37-Jährige, selbst Mutter einer Tochter, wolle in der Sendung «Generation Helikopter-Eltern» herausfinden, wie selbstständig Kinder sein sollen und wieviel Schutz sie wirklich brauchen.

«Sie fragt nach, wann Eltern zu Helikopter-Eltern werden und ob sie ihren Kindern dadurch die Chance nehmen, sich eigenverantwortlich zu entwickeln.»

Die Dreharbeiten in und um Köln sollen Ende September abgeschlossen sein. Die Ausstrahlung bei ZDFneo ist im November geplant.