ZDF-Serie : ChrisTine Urspruch dreht bei Stuttgarter CSD für «Dr. Klein»

Auf dem Stuttgarter CSD wird für die ZDF-Serie «Dr. Klein» gedreht. Schauspielerin ChrisTine Urspruch wird dafür auf einem Wagen mitfahren.

von dpa

28. Juli 2018, 12:07 Uhr

Schauspielerin ChrisTine Urspruch dreht beim Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart für die ZDF-Serie «Dr. Klein». «Es ist mein erster CSD, den ich live erlebe», sagte die 47-Jährige im Vorfeld des Stuttgarter CSD.

«Ich nehme ja gleich doppelt daran teil - als Rolle und Privatperson.» Die Parade für Gleichstellung und Akzeptanz findet an diesem Samstag in der Innenstadt mit Tausenden Teilnehmern statt. Auf dem Wagen, auf dem Urspruch mitfährt, wird auch für eine ZDF-Folge gedreht. Urspruch spielt in der Vorabendserie «Dr. Klein» die leitende Oberärztin Dr. Valerie Klein an einer Stuttgarter Kinderklinik.

«Der Christopher Street Day verbindet Party mit politischer Demonstration», betonte Urspruch, die auch aus dem Münster-«Tatort» bekannt ist. «Ein guter Weg, um sich Gehör zu verschaffen und in unseren Köpfen etwas zu bewegen - mit Leichtigkeit und Tiefgang.» Die Frage «Wie wollen wir morgen leben?» lasse sich nicht von jetzt auf gleich beantworten, sagte die Mutter einer Tochter. «Dies ist nicht nur ein homosexuelles Thema, sondern ein zutiefst menschliches.»