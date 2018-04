Roman-Verfilmung : Christian Petzolds Kinoexperiment «Transit»

Christian Petzolds «Transit» ist mittlerweile die dritte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Anna Seghers. Franz Rogowski spielt darin den Flüchtling Georg, der die Identität eines anderen annimmt.

von dpa

01. April 2018, 15:16 Uhr

Der Flüchtling Georg gelangt in Paris durch Zufall an die Papiere des Schriftstellers Weidel, der sich das Leben genommen hat. Darunter sind auch Genehmigungen für ein Transitvisum nach Mexiko.

Georg erkennt schnell, welchen Wert diese Papiere haben und nimmt die Identität Weidels an. «Transit» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers aus dem Jahr 1942 - Regisseur Christian Petzold verlagerte die Geschichte aber in unsere Gegenwart. So verwischen die Grenzen zwischen dem Damals und Heute und machen gleichzeitig Parallelen in der Historie deutlich.

Transit, Deutschland 2018, 101 Min., FSK ab 12, von Christian Petzold, mit Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese