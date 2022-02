Schauspieler : Christian Erdmann und sein Kulturschock im Rheinland

Der 47-Jährige stammt aus Thüringen, lebt aber sehr gern in Düsseldorf. Er erzählt im Interview, warum das so ist.

Der Umzug nach Düsseldorf bedeutete für den in Thüringen geborenen Schauspieler Christian Erdmann einen kleinen Kulturschock. „Als ich hier vor fünf Jahren eine Wohnung suchte und mich die Menschen in der Stadt so offenherzig angeschaut, angelächelt, mitunter sogar angesprochen haben - und das alles auch noch offensichtlich grundlos, einfach so! - dac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.