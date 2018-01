Baby Boy : Chrissy Teigen und John Legend bekommen einen Sohn

Nach Töchterchen Luna ist nun ein Junge auf dem Weg. Das gab Chrissy Teigen während der Grammys bekannt. Der Abend fiel für das US-Model kurz aus.

von dpa

29. Januar 2018, 08:14 Uhr

Chrissy Teigen (32), schwangeres US-Model, hat während der Grammy-Verleihung in New York das Geschlecht ihres zweiten Kindes verraten. «Mama und ihr Baby Boy», schrieb Teigen am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Bild von ihr im silbernen Glitzerkleid auf dem roten Teppich.

Teigen und ihr Mann, der US-Musiker John Legend (39), sind bereits Eltern von Töchterchen Luna (1) und hatten im November erklärt, erneut Nachwuchs zu bekommen. Nach der Preisverleihung ging es für die artigen Eltern nicht etwa auf eine lange Aftershow-Party. «Mama und Papa um 22.30 Uhr zu Hause», twitterte Teigen später von der Couch aus.