70. Geburtstag : Chris Rea: Popmusik fürs Radio, Blues für die Seele

Über 20 Jahre war der britische Musiker Chris Rea mit Popmusik erfolgreich, die ihm selbst gar nicht so gut gefiel. Erst eine schwere Krankheit bewegte ihn zum Stilwechsel.

London | Seine rauchige und sanfte Stimme erkennt man sofort. Dank Ohrwürmern wie „Josephine“ oder „I Can Hear Your Heartbeat“ zählte Chris Rea in den 80er und 90er Jahren zu den meistgespielten Künstlern im Radio. Der unvergängliche Weihnachtsklassiker „Driving Home For Christmas“ ist einer seiner populärsten Hits. Doch Reas musikalische Leidenschaft liegt...

