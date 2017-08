Hollywood-Allerlei : Chris Pratt will zum «Cowboy Ninja Viking» werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Jordan Strauss 1 von 1

Die Rolle als Action-Star scheint Chris Pratt zu gefallen. Nach zwei «Guardians of the Galaxy»-Filmen und «Jurassic World» will sich der 38-jährige Schauspieler nun in einen «Cowboy Ninja Viking» verwandeln.

Wie das Universal Studio laut «Variety» bekanntgab, soll der Actionfilm nach einer Comic-Vorlage im Juni 2019 in die Kinos kommen. Pratt ist auch als Produzent an Bord. Ein Regisseur wird noch gesucht. Die Story dreht sich um einen Attentäter mit multiplen Persönlichkeiten, der auf Fähigkeiten als Cowboy, Ninja und Wikinger zurückgreifen kann. 2018 soll Pratt in den Filmen «Avengers: Infinity War» und «Jurassic World: Fallen Kingdom» zu sehen sein.

Diese Woche war bekannt geworden, dass der Schauspieler und seine Kollegen Anna Faris nach achtjähriger Ehe getrennte Wege gehen.

Variety zu Chris Pratt

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 10:21 Uhr