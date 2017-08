Schulbankdrücker : Charlize Theron mit Trevor Noah in Kapstadt-Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (42) hat in ihrer südafrikanischen Heimat wieder die Schulbank gedrückt. Bei einem Überraschungsbesuch in Kapstadts Oakland-Oberschule begeisterte sie mit dem ebenfalls aus Südafrika stammenden Komiker Trevor Noah eine ganze Klasse.

Krönender Abschluss war eine gymnastische Einlage zum Ende des Unterrichts, der dem rituellem Haka-Tanz der Maori nachempfunden war. Der südafrikanische Channel24 zeigte ein Video, auf dem die Stars mit Begeisterung den Darbietungen der Schülerinnen und Schüler folgen. Theron gehört zu den Unterstützern einer wohltätigen Organisation, die sich zugunsten der Schüler engagiert.

Der Hollywood-Star, der in seinem jüngsten Film «Atomic Blonde» eine britische Geheimagentin am Ende des Kalten Krieges in Berlin spielt, hält sich zur Zeit in Kapstadt auf. Theron wurde bereits zuvor gemeinsam mit ihrer Mutter Gerda in entspanntem Outfit beim Bummel an einer Ufer-Promenade gesichtet.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 14:11 Uhr