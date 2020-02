Diva : Catherine Deneuve raucht an jedem Filmset

Die Aura des Stars: Zu einer Frau wie Catherine Deneuve gehört einfach eine Zigarette.

von dpa

23. Februar 2020, 14:07 Uhr

Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve (76) nimmt es sich nach eigenen Worten heraus, an jedem Filmset zu rauchen. «Zigaretten machen mich so friedlich und entspannt», sagte Deneuve der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».

«Nach dem ersten Kaffee des Tages zu rauchen: Was für ein Moment des Glücks.» Es sei aber fürchterlich, wenn man das Rauchen so genieße. Darüber hinaus brauche sie eigentlich nur ihren geliebten Grünen Tee. Am 5. März kommt sie mit dem Film «La Vérité - Leben und Lügen lassen» des japanischen Regisseurs Hirokazu Kore-eda in die deutschen Kinos.