Deutsche Rap-Stars : Casper und Marteria feiern ihr Geburtsjahr 1982

Die beiden deutschen Rapper nehmen ein neues Projekt in Angriff. Geplant ist ein gemeinsames Album. Die erste Single haben sie bereits live vorgestellt.

von dpa

30. Juni 2018, 13:11 Uhr

Gipfeltreffen der Deutsch-Rap-Stars: Neun Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Song «Rock ’n’ Roll» veröffentlichen Casper und Marteria am 31. August das erste gemeinsame Album, und es trägt den Titel «1982».

Nach Management-Informationen kündigten die beiden im Jahr 1982 geborenen Musiker das Projekt am Freitag als geheime Headliner beim Chemnitzer Kosmonaut-Festival an. «Wir haben eine sehr ähnlich starke Verbindung zu unseren kleinen Städten Bielefeld und Rostock und zu unseren Fußballvereinen und kamen aus absoluten Underdog-Situationen nach oben», so Casper, bürgerlich Benjamin Griffey aus Ostwestfalen. «Und wir sind Fans voneinander. Fans der gegenseitigen Arbeit, der Detailverliebtheit und der Texte des anderen», wird Marten Laciny aus Rostock alias Marteria zitiert.

Die erste Single «Champion Sound» stellten die Rapper schon live vor. Das Album «1982» sei «in wenigen Sessions im Berliner Umland, an der Ostseeküste und in Osnabrück» entstanden, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag. Mit den Soloalben «Lang Lebe Der Tod» von Casper und «Roswell» von Marteria im vorigen Jahr hatten sich beide endgültig als zwei der kommerziell und auch bei den Kritikern erfolgreichsten deutschsprachigen Rapper etabliert.