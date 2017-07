SAT.1-Produktion : Carsten Maschmeyer bekommt eigene Gründershow

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Der Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer bekommt eine eigene Gründershow bei Sat.1. Die Dreharbeiten sollen nach Angaben des Senders im September beginnen, die Ausstrahlung ist im Frühjahr 2018 geplant. Der Arbeitstitel lautet «Das ist deine Chance».

Maschmeyer (58) fühlt in der neuen Sendung Gründer-Talenten auf den Zahn. Die Teilnehmer müssen zeigen, dass sie ihre Geschäftsidee und unternehmerischen Fähigkeiten von Woche zu Woche weiterentwickeln und verbessern können. Dem Sieger stellt Maschmeyer dem Sender zufolge das nötige Startkapital zur Verfügung und gründet mit ihm zusammen eine Firma.

Für eine Bewerbung seien kein Kapital, keine Mitarbeiter, nicht einmal ein Business-Plan nötig, erläutert Sat.1 das Konzept: «Nur der individuelle Unternehmergeist und die Idee der Gründer-Talente zählen.» Unabhängig vom Produkt, der konkreten Dienstleistung oder technischen Innovation sei für die Bewerber entscheidend, dem Investor zu zeigen, dass sie kreativ und kommunikativ sind und mentale Stärke besitzen. «Ich bin davon überzeugt, dass in den Menschen in Deutschland ein riesiges unternehmerisches Potenzial schlummert», so Carsten Maschmeyer.

Erst im vergangenen Jahr war Maschmeyer bei der Jury der Existenzgründershow «Die Höhle der Löwen» auf Vox eingestiegen. Die dritte Staffel der Sendung war die bisher erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion des Senders überhaupt und erreichte bis zu 3,41 Millionen Zuschauer. In der Kategorie «Bestes Factual Entertainment» bekam die «Die Höhle der Löwen» 2016 den Deutschen Fernsehpreis.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 08:41 Uhr