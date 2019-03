Die Toten Hosen : Campino will nicht über andere Musiker urteilen

Viele Prominente sitzen in sämtlichen Jurys. Campino, Sänger der Toten Hosen, will jedoch nicht über Kollegen urteilen. Das begründet der Musiker mit seinem eigenen Werdegang.

von dpa

23. März 2019, 15:00 Uhr

Campino, Sänger der Toten Hosen, will nicht als Jury-Mitglied in einer Fernsehshow sitzen. «Für mich ist das nichts; ich maße mir nicht an, über andere Musiker zu urteilen - gerade mit meinem Werdegang», sagte der 56-Jährige in einem Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

«Wir waren in unserer Anfangszeit weit weg von zu Hause und weit weg von Talent. Wir wären in jedem Nachwuchswettbewerb durchgefallen und sind trotzdem was geworden. Ich bewerte keine Kollegen, und jeder, der unter der Dusche singt, ist für mich ein Kollege.»

Auch zu seiner Zeit als Punk äußerte sich der Musiker: «Wir waren innerhalb unserer Grenzen auch Spießer, Punk-Spießer, die sich selbst alles Mögliche verboten haben. Als Punk im Tennis-Club? Unmöglich! Tennis habe ich erst vor Kurzem zum ersten Mal in meinem Leben gespielt. Und es ist großartig!» Am Donnerstag (28. März) kommt die Dokumentation «Weil du nur einmal lebst» ins Kino. Der Film begleitet die Toten Hosen auf Tour - in große Stadien, kleine Punk-Clubs und bis ins ferne Argentinien.