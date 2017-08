«Bullyparade» als Spielfilm : «Bully» Herbig war ein Klassenclown

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Filmemacher und Komiker Michael «Bully» Herbig (49) mochte es immer schon, wenn gelacht wurde. Bei einem Klassentreffen habe jemand über ihn gesagt, der Bully sei schon immer der Klassenclown gewesen, sagte Herbig der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag).

«Das war mir gar nicht so klar. Aber ich mochte immer, wenn gelacht wurde.» Als im Geschichtsunterricht ein Theaterstück aufgeführt wurde, «irgendwas mit Königshäusern», habe er den Boten gespielt. Das habe sogar die Parallelklasse sehen wollen. «Und so fing ich an, mit der Videokamera Filme zu drehen», sagte Herbig.

Kommende Woche (17. August) startet die «Bullyparade» in Spielfilmlänge in den deutschen Kinos. Herbig und seine Kollegen Rick Kavanian und Christian Tramitz bringen ihre gleichnamige Fernsehserie (1997-2002) damit auf die große Leinwand.

Website Bully Herbig

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 13:06 Uhr