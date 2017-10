Solo-Show : Broadway-Debüt von Bruce Springsteen mit vielen Stargästen

vergrößern 1 von 5 Foto: Evan Agostini 1 von 5









von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 09:01 Uhr

Beim Broadway-Debüt von US-Rockstar Bruce Springsteen (68) haben sich Stars wie Tom Hanks, Steven Spielberg, Edward Norton und Tina Fey ins Publikum gemischt.

In der zweistündigen Show wechselten sich am Donnerstagabend (Ortszeit) Erzählungen aus Springsteens Memoiren «Born to Run» und musikalische Hits wie «Dancing in the Dark» ab, wie der «Hollwood Reporter» berichtete. Auch Ehefrau Patti Scialfa sei für zwei Duette auf die Bühne gekommen.

Die intime Show «Springsteen on Broadway» im kleinen Walter Kerr Theatre (960 Plätze) war wegen der großen Nachfrage um zehn Wochen bis Anfang Februar verlängert worden. Der «Boss» steht bis dahin fünf Abende pro Woche in New York auf der Bühne.

Springsteen on Broadway