Musical „Chicago“ : Broadway-Debüt für Pamela Anderson

Pamela Anderson wird zu Roxie Hart: Ihr Musical-Abenteuer bezeichnet die „Baywatch“-Ikone als „süße Abwechslung“.

Broadway-Debüt für Pamela Anderson: Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin werde einige Wochen lang die Hauptrolle in dem Musical „Chicago” übernehmen, wie die Veranstalter mitteilten. Das Stück läuft schon seit Jahrzehnten am New Yorker Broadway. Vom 12. April bis zum 5. Juni solle nun die 54-jährige Anderson die Rolle der Roxie Hart übernehmen, e...

