Musikpreis : Brit Awards sollen im Mai vor 4000 Zuschauern stattfinden

Trotz der Pandemie wollen die Veranstalter als Teil eines Pilotprojekts testen, wie Großveranstaltungen mit Publikum unter Corona-Bedingungen sicher funktionieren können.

London | Die Brit Awards sollen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie in London mit mehreren Tausend Zuschauern stattfinden. Bei der Verleihung des britischen Musikpreises am 11. Mai dürfen in der Londoner O2-Arena 4000 Zuschauer dabei sein, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Der Abend ist Teil eines Pilotprojekts, mit dem die britische Regierung...

