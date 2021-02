Auf Tournee gehen : Brexit-Probleme: Elton John setzt sich für Künstler ein

Sänger und Songschreiber Elton John setzt sich ein für ein visafreies Reisen und Arbeiten für Künstler wie vor dem EU-Austritt.

London | Der britische Musik-Superstar Elton John hat sich bei der Regierung in London für eine Lösung der Brexit-Probleme für Künstler eingesetzt. „Ich will, dass die Situation gelöst wird, damit junge Leute keine Schwierigkeiten haben, in Europa auf Tournee...

