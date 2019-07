The Girl from Ipanema : Brasilianische Musiklegende João Gilberto gestorben

Der legendäre Song «The Girl from Ipanema» wird auf immer mit seinem Namen verbunden bleiben. Jetzt ist die Bossa-Nova-Legende João Gilberto im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der legendäre brasilianische Sänger und Gitarrist João Gilberto ist tot. «Mein Vater ist gestorben. Sein Kampf war edel. Er hat versucht, seine Würde zu bewahren, während er seine Eigenständigkeit immer weiter verlor», schrieb sein Sohn João Marcelo Gilberto am Samstag auf Facebook.

Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 starb Gilberto am Samstag im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Rio de Janeiro. Der Musiker galt als der Vater des Bossa Nova. Durch seine Interpretationen von «Das Mädchen aus Ipanema» und «Chega de Saudade» (Nie mehr Sehnsucht) gelangte er zu Weltruhm. Zuletzt lebte er zurückgezogen in Rio de Janeiro.