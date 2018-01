Neues aus Hollywood : Brandon Routh als russischer Zar in «Anastasia»

Die russische Geschichte ist immer gut für einen Film. «Anastasia» erzählt von der jüngsten Tochter des letzten Zaren.

Schauspieler Brandon Routh (38), der in «Superman Returns» (2006) den Superhelden mimte, soll in «Anastasia» die Rolle des russischen Zaren Nikolaus II. übernehmen. Laut «Deadline.com» spielt die Verfilmung unter der Regie von Blake Harris in den Jahren 1917 und 1988.

Emily Carey (14, «Wonder Woman») porträtiert die Zarentochter Anastasia, die auf magische Weise in die Zukunft transportiert wird und dort auf die kleine Amerikanerin Megan trifft (Amiah Miller, 13, «Planet der Affen: Survival»). Die Zarenfamilie war 1918 nach der Oktoberrevolution erschossen worden. Wiederholt gab es in den folgenden Jahrzehnten Legenden, dass die jüngste Tochter Anastasia das Blutbad überlebte. Die Dreharbeiten mit Routh sollen im April beginnen.