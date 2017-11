111 111 Euro Startgeld : Boris Becker pokert in Tschechien

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

03.Nov.2017

Die Tennislegende Boris Becker (49) spielt in Tschechien Poker für einen guten Zweck. Becker sei zu einem dreitägigen Wohltätigkeits-Turnier eingetroffen, sagte eine Sprecherin des «King's Casinos» in Rozvadov am Freitagnachmittag. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Pläne berichtet.

Das Startgeld in Höhe von 111 111 Euro gehe an die Nichtregierungsorganisation One Drop, die sich nach eigenen Angaben für eine sichere Trinkwasserversorgung in Krisengebieten einsetzt. Das Gesamtpreisgeld für alle Gewinner liegt den Angaben zufolge bei mindestens zehn Millionen Euro.

Der Einsatz Beckers werde von einem Sponsor getragen, erklärte die Kasino-Sprecherin. Seit August ist Becker beim Dachverband DTB neuer Chef des deutschen Herren-Tennis. Er gilt als passionierter Poker-Spieler.

Das Event in Rozvadov (Rosshaupt) ist Teil der «World Series of Poker Europe». Die Stadt unmittelbar an der Grenze zu Bayern verfügt über mehrere Kasinos und den wahrscheinlich größten Pokerraum in Europa. Sie gilt deshalb auch als das tschechische Las Vegas.

