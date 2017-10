Absage : Boris Becker geht nicht ins britische Dschungelcamp

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

09.Okt.2017

Boris Becker (49) hat ein Angebot für die Teilnahme an der britischen Version des Dschungelcamps erhalten. Das teilte der Anwalt des ehemaligen Tennis-Stars am Montag mit.

Becker habe aber «selbstverständlich abgelehnt», hieß es in der Mitteilung. Berichte, wonach Becker in Verhandlungen mit dem TV-Sender stehen soll, seien «schlicht falsch».

Eine Sprecherin des britischen Senders ITV, der die Reality-Show in Großbritannien ausstrahlt, bezeichnete entsprechende Berichte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London als «pure Spekulation». Becker war in den vergangenen Wochen vermehrt in die Schlagzeilen geraten, seit ein Gerichtsbeschluss in London Spekulationen über seine Zahlungsfähigkeit aufkommen ließ.