Musical "Tanz der Vampire" : Blutsauger feiern im Hafen erfolgreiche Prämiere

von dpa/dibu

erstellt am 18.Sep.2017 | 16:08 Uhr

Die Show wird nun für insgesamt fünf Monate im Theater an der Elbe gastieren. In der Hansestadt hatten die Vampire zuletzt vor elf Jahren in der Neuen Flora (2003-2006) ihr Unwesen getrieben.

Neben den fulminanten Tanzszenen, zahlreichen Kostümwechseln und aufwendigen Gruselkulissen überzeugte vor allem auch Mathias Edenborn in der Rolle des Vampirgrafen von Krolok. Der gebürtige Schwede spielte den Untoten bereits in der Berliner und Stuttgarter Produktion. In Hamburg war er unter anderem in der Titelrolle des Musicals „Phantom der Oper“ sowie als Phantom in der Nachfolgeshow „Liebe stirbt nie“ zu sehen.

Dem Ruf Kroloks waren am Prämierenabend auch zahlreiche Prominente gefolgt, von denen einige stilgerecht mit flatternden Umhängen oder Fangzähnen in das Theater an der Elbe kamen. „Vampire sind nicht nur böse - wie zum Beispiel Zombies. Sie sind auch charmant und erotisch, das zieht einfach an“, erklärte Model Micaela Schäfer ihre Faszination für die Blutsauger vor Beginn der Show.

Nach ihrem Tanz in Hamburg ziehen die Vampire nach Köln weiter, während im Hafen das fliegende Kindermädchen „Mary Poppins“ einschwebt und so das Theater gleich neben dem „König der Löwen“-Haus bezieht.