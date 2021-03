Nature's Light : Blackmore's Night: Minnegesang für einen kleineren Kreis

Er galt einst als Gitarrengott des Hard Rock, inzwischen spielt er sanfte Minnelieder und Ritterballaden - zu denen seine Frau singt: Ritchie Blackmore und Candice Night.

New York | Er galt als einer der härtesten Hard-Rock-Musiker überhaupt, der den Platz ganz vorne an der Bühne nicht scheute. Inzwischen ist Ritchie Blackmore in die zweite Reihe zurückgetreten, spielt nur noch Begleitmusik für den Minnesang seiner Frau Candice Night. Der Exzentriker ging den ungewöhnlichen Weg von Deep Purple über Rainbow, um sich schließlich...

